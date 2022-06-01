Kaftancıoğlu'na "Sabıka Holding" Paylaşımı Nedeniyle 6 Yıla Kadar Hapis İstendi: Yarın Hakim Karşısına Çıkacak - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'na "Sabıka Holding" Paylaşımı Nedeniyle 6 Yıla Kadar Hapis İstendi: Yarın Hakim Karşısına Çıkacak

01.06.2022 17:40
Kaftancıoğlu'na "Sabıka Holding" Paylaşımı Nedeniyle 6 Yıla Kadar Hapis İstendi: Yarın Hakim Karşısına Çıkacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan “SaBıKa Holding Broşürü”yle ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na ve devlet görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaftancıoğlu, yarın hâkim karşısına çıkacak.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu partililer tarafından dağıtılan "SaBıKa Holding Broşürü"yle ilgili sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "Cumhurbaşkanı'na ve devlet görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kaftancıoğlu, yarın hakim karşısına çıkacak.

CHP Genel Merkezi tarafından "paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği" ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşür hazırlanmıştı. 15 Ekim 2021 tarihinde CHP'li bazı İstanbul il ve ilçe yöneticileri ile partililer tarafından Beşiktaş ve Beyoğlu'nda broşürleri dağıtanlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

"SABIKA HOLDİNG" BROŞÜRLERİNE İLK DAVA İL VE İLÇE YÖNETİCİLERİNE AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "devlet görevlisine hakaret" suçlamalarıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KAFTANCIOĞLU HAKKINDA DA 6 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Aynı broşürü sosyal medya hesabından, "Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız… Gençler akıttığınız tere sağlık…" notuyla paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da aynı suçlamalardan dava açıldı. Bu kapsamda Kaftancıoğlu yarın İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: ANKA

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