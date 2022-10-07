Kaftancıoğlu'ndan "80 Günde Devr-İ Alem" Programı Açıklaması: "Bizlerin Sandık Güvenliğine Dair Yaptığı Çalışmalara da Çok Kıymetli Bir Altlık... - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'ndan "80 Günde Devr-İ Alem" Programı Açıklaması: "Bizlerin Sandık Güvenliğine Dair Yaptığı Çalışmalara da Çok Kıymetli Bir Altlık...

07.10.2022 13:32

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “80 Günde Devr-i Alem” saha çalışması programına ilişkin “Çalışmamız kararlı, sürekli ve sistematik bir şekilde devam ederken vatandaşın gerçek gündemini takip etmek üzere yürüttüğümüz bir çalışma. Aslında bizlerin sandık güvenliğine dair yaptığı çalışmalara da çok kıymetli bir altlık oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "80 Günde Devr-i Alem" saha çalışması programına ilişkin "Çalışmamız kararlı, sürekli ve sistematik bir şekilde devam ederken vatandaşın gerçek gündemini takip etmek üzere yürüttüğümüz bir çalışma. Aslında bizlerin sandık güvenliğine dair yaptığı çalışmalara da çok kıymetli bir altlık oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Umut Kapınızı Çalacak" sloganıyla başlatılan "80 Günde Devri Alem" saha çalışması programıyla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul milletvekillerinin de katıldığı programda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP iktidarında sorunların nasıl çözüleceğini anlattıklarını aktardı.

"Milletvekillerimiz aracılığıyla bu sorunların Meclis'e taşınarak kimi zaman muhatabına sorulması kimi zaman da bu sorunların çözümüne dönük birtakım girişimlerde bulunulması için böyle bir çalışmayı da milletvekillerimizle birlikte yürütüyoruz" diyen Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

"ÇALIŞMAMIZ KARARLI VE SİSTEMATİK ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR: Aslında bugünkü basın açıklamamızın ana gündemi ve önceliği sahada gördüğümüz, milletvekillerimizin bizzat kendilerinin karşılaştığı ve bizlerin de milletvekillerimize ileterek vatandaşın Meclis'e taşınan sorunları ve Meclis'teki süreçlere dair hem sizlerle hem de bizleri izleyen, sesimizin ulaştığı vatandaşlarla bu bilgiyi paylaşmak. Önümüzdeki günlerde de yine belediye başkanlarımızla bu '80 Günde Devr-i Alem' çalışmamız tamamlanıncaya kadar, hiç tamamlanmayacak bir çalışma gerçi. Birinci etabı tamamlanıncaya kadar ve süreçler ilerledikçe de belirli dönemlerde sizlere çalışmaya ve vatandaşın gerçek gündemine dair bilgi vermeye devam edeceğiz. Çalışmamız kararlı, sürekli ve sistematik bir şekilde devam ederken vatandaşın gerçek gündemini takip etmek üzere yürüttüğümüz bir çalışma. Aslında bizlerin sandık güvenliğine dair yaptığı çalışmalara da çok kıymetli bir altlık oluşturuyor. Bu ek bilgiyi de sizlerle paylaşayım.

SANDIK GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞMAMIZI YÜRÜTÜYORUZ: Bu arada yaz ayları, okulun kapalı olması, insanların bir dönem memleketlerine gitmiş olması; yaz aylarında yaptığımız ev ziyaretlerinde evleri, kimi ilçelerde boş bulduk. Şimdi insanlar okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'a döndüler. Dolayısıyla bu çalışmamız, günlük yaptığımız ev ziyareti sayısı artarak devam edecek. Yaz aylarında herkes tatil yaparken görevini yerine getiren bütün örgütlerimize, öbek sorumlularımıza da burada bir kez daha teşekkür etmek isterim. Sandık güvenliği dedim. Arkadaşlarımızın gittiği evlerde malum seçmen listeleri var, ikametler var. Kimi zaman ikameti olan kişilerin yerine farklı kişilerin oturduğunu görüp ve bunun gibi birçok hususu da bugünden kayıt altına alarak ona dönük sandık güvenliği kapsamında çalışmamızı yürütüyoruz, diyerek bu ek bilgiyi de sizinle paylaşmış olayım."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'ndan '80 Günde Devr-İ Alem' Programı Açıklaması: 'Bizlerin Sandık Güvenliğine Dair Yaptığı Çalışmalara da Çok Kıymetli Bir Altlık... - Son Dakika

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