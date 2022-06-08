Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: "Burası Park Olarak Kalacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: "Burası Park Olarak Kalacak"

08.06.2022 17:58

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde imara açılan ve çevre sakinlerinin direnişi sonucu yıkımı durdurulan parka bu sabah yeniden iş makinaları girdi. Yıkıma karşı çıkmak için bir araya gelen vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun imar sorunun yaşayan her vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Kaftancıoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz" dedi.

Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde imara açılan ve çevre sakinlerinin direnişi sonucu yıkımı durdurulan parka bu sabah yeniden iş makinaları girdi. Yıkıma karşı çıkan vatandaşlarla bir araya gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun, hangi partiye oy vermiş olursa olsun imar sorunun yaşayan her vatandaşın yanında olduklarını söyledi. Kaftancıoğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz" dedi.

Çekmeköy Belediyesi'nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki parkın yıkımı çevre sakinlerinin çabasıyla durdurulmuştu. Fakat bu sabah saat 05.00'da parka yeniden iş makinaları geldi. Çevre sakinleri parkın önünde bir araya gelerek, Çekmeköy Belediyesi'nin tutumunu protesto etti. Parkı korumak isteyen vatandaşlara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi. Söz konusu parka gelen ve yetkililerle konuşan Kaftancıoğlu, görüşmenin ardından şunları söyledi:

"BURASI PARK OLARAK KALACAK: Burası park, arkası da park olarak kalacak göreceksiniz. Niye park olarak kalacak biliyor musunuz? O kadar hadsiz, o kadar hukuk tanımazlar ki bunu bile hukuka uydurmadan yapıyorlar. Arkası park, ellerinde; belge, bilgi, ruhsat yok. Apar topar kapıları kapatmışlar. Siteden insanların bile özgürlüğünü engelleyerek, bulunduğu yerdeki ulaşım özgürlüğünü engelleyerek sabahın 05.00'inde apar topar iş makinelerini sokmuşlar.

TÜM VATANDAŞLARIN İMAR SORUNUNU ÇÖZMEK ZORUNDASIN: İstanbul'da vatandaşın imar sorununu çözmekle, yeşile ihanet etmek aynı şey değil. İstanbul'da bütün ilçelerinde vatandaşın imar sorununu çözmek zorundasın. CHP de bunun arkasında. Ama ne yapıyorlar? Aynen Meclis'teki torba yasa gibi vatandaşın imar sorununu çözüyormuş gibi belediye meclislerine de ufak tefek 1-2 şey getirip, arada da parkı yeşil alanını plan değişikliği yapıp, onu da torba yasa gibi hoop 'Biz buraya pazar yeri yapacağız.' Yan tarafta pazar yeri var bu arada. Pazar yeri olması için de uygun bir yer değil. CHP olarak biz hangi ilçede, hangi mahallede, hangi sokakta olursa olsun vatandaşı hangi partiye oy vermiş olursa olsun, kimliği ne olursa olsun imar sorunun yaşandığı her sorunda vatandaşın sorunu çözmek için yanındayız.

SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ: CHP olarak biz torba yasa gibi, parkı imara, inşaata açanların da yapan kim olursa olsun karşısındayız. O nedenle Çekmeköy Belediye Meclisi'nde üyelerimiz buna 'Hayır' dedi. O nedenle yasal süreç devam edecek. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, bu parkın sabahın 05.00'inde apar topar iş makinelerini alıp da parkın kapılarını kapatıp suçluları koruyan anlayış, parkta yapılan işleri kapatıp ulaşmayalım diye, benim ulaşım özgürlüğümü engellediler. Gidip savcılığa da Anayasal hakkımızı engelleyen her kimse başvuruda bulunacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, yaptıklarını yıkıp yine burayı park haline getireceğiz."

Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: Burası Park Olarak Kalacak
Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: Burası Park Olarak Kalacak
Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: Burası Park Olarak Kalacak
Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: Burası Park Olarak Kalacak

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: 'Burası Park Olarak Kalacak' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköy'de Parkın İmara Açılmasına Tepki: "Burası Park Olarak Kalacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement