Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköyde Yıkımı Durdurulan Park Açıklaması: "Park Kalacak Demiştik, Kaldı" - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköyde Yıkımı Durdurulan Park Açıklaması: "Park Kalacak Demiştik, Kaldı"

20.07.2022 16:54
Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköyde Yıkımı Durdurulan Park Açıklaması: "Park Kalacak Demiştik, Kaldı"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy'de imara açılan, fakat çevre sakinlerinin çabası sonucu yıkımı durdurulan Mehmet Akif Mahallesi’ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin projenin de mahkemece hukuka aykırı bulunmasıyla ilgili "Park kalacak demiştik, kaldı" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy'de imara açılan, fakat çevre sakinlerinin çabası sonucu yıkımı durdurulan Mehmet Akif Mahallesi'ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin projenin de mahkemece hukuka aykırı bulunmasıyla ilgili "Park kalacak demiştik, kaldı" açıklamasını yaptı.

Çekmeköy Belediyesi'nin imara açtığı Mehmet Akif Mahallesi'ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi girişimine, bölge sakinleri gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de itiraz etmişti.

Parkın yıkımı, çevre sakinlerinin çabası sonucu durdurulmuştu. Yapılan eylemlere CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş'ın da aralarında bulunduğu bazı partililer de katılmıştı.

Konuyu görüşen İstanbul 8. İdare Mahkemesi, 7 Temmuz'da Mehmet Akif Mahallesi'ndeki park ve deprem toplanma alanının akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesine ilişkin işlemlerin hukuka aykırı olduğu ve geri dönüşümü imkansız zararlara yol açabileceği gerekçesiyle projenin yürütmesini durdurdu.

"BURASI PARK KALACAK DEMİŞTİK, KALDI"

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, "Burası park, park kalacak demiştik, kaldı. Yapılmak istenen rant planı, mahkeme kararıyla iptal edildi. Çocuklarımıza verdiğimiz bir söz daha yerine gelmiş oldu böylece…" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çekmeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköyde Yıkımı Durdurulan Park Açıklaması: 'Park Kalacak Demiştik, Kaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaftancıoğlu'ndan Çekmeköyde Yıkımı Durdurulan Park Açıklaması: "Park Kalacak Demiştik, Kaldı" - Son Dakika
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