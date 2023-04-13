Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye: "2018 Seçimlerinde Hiçbir Öngörüsünün Gerçekleşmediğinin Bizzat Tanığıyım" - Son Dakika
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Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye: "2018 Seçimlerinde Hiçbir Öngörüsünün Gerçekleşmediğinin Bizzat Tanığıyım"

13.04.2023 15:22
Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye: "2018 Seçimlerinde Hiçbir Öngörüsünün Gerçekleşmediğinin Bizzat Tanığıyım"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin “Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok” açıklamasına yanıt verdi. Seçimin birinci turda bitebileceğini belirten Kaftancıoğlu, İnce hakkında ise “2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahmininin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Seçim ikinci tura kaldı kaçarı yok" açıklamasına yanıt verdi. Seçimin birinci turda bitebileceğini belirten Kaftancıoğlu, İnce hakkında ise "2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahmininin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok" açıklamasına karşı çıktı. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"HEP BİRLİKTE SEÇİMİ BİRİNCİ TURDA BİTİRECEĞİZ"

"Söylenenler, süreçlerden ziyade sonuçları üzerinden değerlendirilir. Rahat olun 2018 seçimlerinde hiçbir öngörüsünün ve hatta tahmininin gerçekleşmediğinin bizzat tanığıyım. Seçim birinci turda bitebilir ve göreceksiniz hep birlikte bitireceğiz. İnanalım ve çalışalım yeter."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Kaftancıoğlu'ndan İnce'ye: "2018 Seçimlerinde Hiçbir Öngörüsünün Gerçekleşmediğinin Bizzat Tanığıyım" - Son Dakika
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