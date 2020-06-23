(KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASI ONANDI - Son Dakika

(KAFTANCIOĞLU'NUN CEZASI ONANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHAİstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük...

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini" ve "Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından aldığı 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

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İstinaf Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verdiği 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını dosya üzerinden karara bağladı.

Kaftancıoğlu'nun avukatlarının itirazı üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, avukatların İstinaf başvurularını dosya üzerinden değerlendirdi.

KARARI ONADI

2. Ceza Dairesi, bugün verdiği kararda, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6 Eylül 2019 tarihli mahkumiyet kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, "Yapılan yargılama sonunda sanığın suçunun sübutu kabul, eylemlerinin olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde nitelendirilerek vasfının tayin edildiği, dosyaya göre verilen hükümde esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, sanık müdafilerinin yerinde görülmeyen istinaf başvurularının nedenlerinin reddine" gerekçesi ile kararı onadı.

Kararda, sanığın Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu belirtildi.

9 YIL 8 AY 20 GÜN CEZA ALMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeni ile 2019 yılında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin gönderildiği İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Eylül 2019 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Canan Kaftancıoğlu'nu, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

YARGITAY YOLU AÇIK

Kaftancıoğlu'nun avukatları, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:15 Kaynak: DHA

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