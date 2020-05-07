Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK, Halk TV'ye ağır ceza verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK, Halk TV'ye ağır ceza verdi - Son Dakika

Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK, Halk TV'ye ağır ceza verdi

38 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması nedeniyle kanala ceza verdi.

Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK, Halk TV'ye ağır ceza verdi, System.String[]

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması nedeniyle kanala ceza verdi.

RTÜK, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun canlı yayında sarf ettiği ve kamuoyunda büyük tepki toplayan sözlerine ilişkin olarak hazırlanan uzman raporunu görüştü. Üst Kurul, raporda yer alan Şirin Payzın'ın sunduğu "Sözüm Var" programına konuk olan Kaftancıoğlu'nun kullandığı "Şöyle bir gerçeklik var ki önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine, hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim, iktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum" cümlelerini detaylı olarak inceledi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sözleri milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi. Ulusal yayın yapan bir televizyonda ekrana gelen darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını ve daha ötesinde açıklamaları onaylamasını doğru bulmadı. Yayınlardaki demokrasi dışı ima ve çağrışımların kamu düzenini bozacak, sosyal ve siyasi bir krizin başlamasına neden olacak nitelikte olduğu değerlendirilerek, kamuoyu üzerinde korku ve endişe kaynağı olabileceği ve aynı zamanda toplumda kin, düşmanlık ve nefret duygularını artırabileceği gerçeğini ortaya koyan RTÜK, 6112 sayılı Yasa'nın ihlal edildiğini tespit etti. Buna göre Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmünü ihlal eden Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verildi.

"İt ürür kervan yürür" sözlerine ceza

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yayın konuğu olduğu "Teke Tek" programında ülkücü camiayı hedef alan Fatih Altaylı da cezadan kurtulamadı. Altaylı, Habertürk'teki yayın esnasında kendisine sosyal medyadan tehditler geldiğini iddia etti. Bunun üzerine Akşener, Altaylı'ya kendi evinin basılması sürecini anlattı. Akşener'den hemen sonra söze giren sunucu Fatih Altaylı, hakaret içeren ifadeler kullandı. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 'prime time'da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte "İt ürür, kervan yürür", "İtlerle uğraşmıyoruz" şeklindeki ifadelerin kullanılmasını yanlış buldu. RTÜK, yayında Meral Akşener'in başından geçen durumu kastederek "İtlerle uğraşmıyoruz" ifadesinin ve sonrasında Altaylı'nın "İt ürür, kervan yürür" cümlesinin dilin düzeysiz ve kaba kullanılarak olay sırasında orada bulunan kişilerin manevi haklarını zedeleyici düzeyde olduğu kanaatine vardı. Üst Kurul, söz konusu ifadelerin 6112 sayılı Yasa'yı ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı Habertürk'e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Halkın sağlığıyla oynayan kanallara ceza yağdı

RTÜK, toplantıda sağlık beyanıyla sahte ürün pazarlayan çoğu uydudan yayın yapan televizyon kanallarını da gündemine aldı. Halk sağlığını hiçe sayarak vatandaşı dolandıran ve böylece haksız kazanç elde eden Doruk TV, Yalova TV, Kanal Çay, Nisa TV, 1 An TV, Vadim TV, Ber TV ve Süper TV kanalları hakkında yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası kararları verildi.

(İHA)

Canan Kaftancıoğlu, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 11:30 Kaynak: İHA


Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı         
23:57
Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün Bakan Koca video ile uyardı: Tedbiri elden bırakmayın, riski görün         
23:48
İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da yılın son Süper Ay'ı görüldü! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı         
23:46
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 00:08:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaftancıoğlu'nun darbe söylemini affetmeyen RTÜK, Halk TV'ye ağır ceza verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]