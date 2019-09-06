Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapse çarptırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İMAMOĞLU DURUŞMA SALONUNUN ÖNÜNE GELDİ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları ve müdahil tarafın avukatları katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma salonunun önüne gelerek bir süre sonra salonun önünden ayrıldı.

Mahkeme başkanı, Canan Kaftancıoğlu'nun 18 Temmuz'da gerçekleşen önceki celse sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaparken, Nazım Hikmet'in bir şiirini okuduğunu ve bu okuduğu şiiri sosyal medya hesabından paylaştığını belirterek, bu evrakın dava dosyasına girdiğini söyledi. Duruşmada esas hakkında savunmasını yapan Canan Kaftancıoğlu, "Ben Cumhurbaşkanına hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı değildir. Hiçbir kamu görevlisine alenen hakaret etmedim" dedi.

TOPLAM 9 YIL 8 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Kaftancıoğlu'nu 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay, 'kamu görevlisine alenen hakaret etmek' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek' suçundan 2 yıl 4 ay, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan 1 yıl 8 ay, 'Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

(İrem Demir - Tunacan Atalay/İHA)