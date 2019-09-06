Son Dakika Haberleri: Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar
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Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada karar

1 saat önce

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından...

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Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay, "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" suçundan 2 yıl 8 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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