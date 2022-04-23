Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti

23.04.2022 21:23
Kaftancıoğlu, Şehit Astsubay Şahin'in Ailesini Ziyaret Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesini ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün; şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaftancıoğlu'na; CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gökmen Güneş, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve Zafer Mahallesi CHP Temsilcisi Süleyman Bilor eşlik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Astsubay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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