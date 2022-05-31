KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'da 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının onanmasının ardından kesinleşen cezasının infazı için teslim olmak üzere öğle saatlerinde adliyeye geldi. İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu, saat 14.00 sıralarında Silivri Cezaevi'ne giriş yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Kaftancıoğlu'nun içinde bulunduğu aracın cezaevine girişi