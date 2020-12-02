Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde - Son Dakika

Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde

02.12.2020 17:16
Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde, System.String[]

Son dakika haberi... Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubunda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubunda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Adliyeye gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, mahkeme heyeti tarafından salona alınmadı.

"İsimsizler Hareketi" adlı sosyal medya grubunda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun davası Balıkesir Adliyesi'nde görüldü. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kulaçoğlu yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Balıkesir Adliyesi'nde görülen Taylan Kulaçoğlu davasını CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da izledi. Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu mahkeme heyeti tarafından salona alınmadı.

(Umut Sayan/İHA)

Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde
Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde
Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde

İsimsizler, Balıkesir, Terör, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kaftancıoğlu ve Tanrıkulu Balıkesir Adliyesi'nde - Son Dakika


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