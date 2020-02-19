Çaykur Rizesporlu genç futbolcu Oğuz Kağan Güçtekin, "Tek düşüncemiz Rizespor'u nasıl daha başarılı yaparız, nasıl taraftarımızı daha çok mutlu ederiz bunları düşünüyoruz" dedi.



Çaykur Rizespor'un sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kiralık olarak kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde takımının Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Deplasmandan 2-0 mağlup olarak döndükleri Gaziantep FK maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve ikinci kez ilk 11 şansı bulduğunu söyleyen Oğuz Kağan Güçtekin, "Takım olarak da, bireysel olarak da daha iyisini yapabilir, daha iyi bir performans gösterebilirdik. Sonuç daha iyi olabilirdi ama saha içinde bazı şeyler istediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda maça tutuk başladık ve 25'inci dakikadan sonra oyunu eşitledik. İkinci yarıya da iyi başlamıştık ama beklenmedik bir gol ve kırmızı kart rakibimize avantaj sağladı. Sonuçta rakibimiz galip geldi. Artık önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanıyoruz ve o maçı kazanıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.



"Şu an tamamen Başakşehir maçına odaklanmış durumdayız"



İsmail hocanın ikinci devreden itibaren kendisine şans verdiğini hatırlatan Oğuz Kağan, "Galatasaray ve Sivasspor maçlarındaki performansımdan memnundum. Gaziantep maçında ise takım olarak da kendi bireysel performansım açısından da daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra süre bulduğumda çok daha iyisini yapacağım. Gaziantep maçı takım olarak aslında çok iyi hazırlandığımız bir maçtı ama saha içinde iletişim kopukluğumu oldu, yoksa başka bir neden mi vardı bunu ben de bilemiyorum. Gaziantep maçı geride kaldı, şu an tamamen Başakşehir maçına odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.



Sivasspor maçındaki performansının ardından Beşiktaş maçında kesik yiyen Oğuz Kağan, bu konuda ise şunları söyledi:



"Hocamız benle ilgili ya da takım için ne düşünüyorum tabii bilemiyorum. Sonuçta hangi maçta kimin oynayacağına hocamız karar veriyor. İnşallah bundan sonra daha çok süre bulurum. Sonuçta tek düşüncemiz Rizespor'u nasıl daha başarılı yaparız, nasıl taraftarımızı daha çok mutlu ederiz bunları düşünüyoruz." - RİZE