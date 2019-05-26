Son Dakika Haberleri: Kagawa Beşiktaş'a veda etti

Kagawa Beşiktaş'a veda etti

7 saat önce

Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti.

Kagawa Beşiktaş'a veda etti, System.String[]
Beşiktaş'ın Japon futbolcusu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı camiaya veda etti. Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'tan devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa, sezonun sona ermesiyle siyah-beyazlılara veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdık ve takıma istediğim kadar katkı veremedim. Türkiye'de her zaman güzel hatıralarım olacak. Kendimi yeni sezondaki mücadele için hazırlayacağım."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:50 Kaynak: İHA
Shinji Kagawa, Beşiktaş, Güncel
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