Kagawa Beşiktaş İçin İstanbul'da
1 saat önce
- Kagawa Beşiktaş için İstanbul'daİSTANBUL - Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Japon futbolcu Shinji Kagawa İstanbul'a geldi.
- Kagawa Beşiktaş
için İstanbul
'da
İSTANBUL - Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Japon
futbolcu Shinji Kagawa
İstanbul'a geldi. Türkiye
'de ara transfer döneminin sonuna gelinirken Beşiktaş'ın ilgilendiği Kagawa İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund
'dan kadrosuna katmak istediği 29 yaşındaki Japon futbolcu Shinji Kagawa, Atatürk Havaalanı
Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Japon futbolcuyu az sayıda Beşiktaş taraftarı karşılarken, siyah-beyazlı taraftarlar oyuncuya tezahüratlarda bulundu. Kagawa, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
Daha önce Manchester United
'ta da görev almış olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:48 Kaynak: İHA
Shinji Kagawa Beşiktaş'ta!
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