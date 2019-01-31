Son Dakika Haberleri: Kagawa Beşiktaş İçin Yola Çıktı

Kagawa Beşiktaş İçin Yola Çıktı

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Japon yıldız Shinji Kagawa, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Kagawa Beşiktaş İçin Yola Çıktı, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi Japon yıldız Shinji Kagawa, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Beşiktaş'ın talip olduğu Japon futbolcu Shinji Kagawa yola çıktı. Siyah-beyazlıların Alman ekibi Borussia Dortmund'dan kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Kagawa, İstanbul'a geliyor. Beşiktaş ile anlaşma sağlaması beklenen başarılı futbolcunun uçak içinde çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. Avrupa'da Manchester United ve Borussia Dortmund'da görev alan Kagawa, Alman ekibinde bu sezon 5 maçta forma şansı buldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

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