Son Dakika Haberleri: Kagawa, Beşiktaş'taki İlk Antrenmanına Çıktı

Kagawa, Beşiktaş'taki İlk Antrenmanına Çıktı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kagawa, Beşiktaş'taki İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Antalyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. 

Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Antrenman; pas çalışması, kanat orta şut çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Yeni transfer Shinji Kagawa da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Siyah-Beyazlı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya'ya gidecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:41 Kaynak: DHA

Spor
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