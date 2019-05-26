Son Dakika Haberleri: Kagawa'dan Beşiktaş'a veda

Kagawa'dan Beşiktaş'a veda

7 saat önce

İSTANBUL / DHABeşiktaş'ta kiralık sözleşmesi biten Japon futbolcu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

Kagawa'dan Beşiktaş'a veda, System.String[]

İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi biten Japon futbolcu Shinji Kagawa, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.
Tecrübeli futbolcu, Siyah-beyazlı formayla paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;
"Sevgili Beşiktaş taraftarları. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Şampiyonluğu kaçırdığımızdan ve takıma istediğim kadar katkıda bulunamadığım için üzgünüm. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve taraftarlarla birlikte Türkiye'de her zaman güzel anılarım olacak. Kendimi gelecek sezon için hazırlamalıyım. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 06:36 Kaynak: DHA
Shinji Kagawa, Japon, Spor
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