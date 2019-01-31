Son Dakika Haberleri: Kagawa İçin Hannover de Devrede

Kagawa İçin Hannover de Devrede

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ın transferi için görüştüğü 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bugün İstanbul'a gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:25 Kaynak: AA

İstanbul, Beşiktaş, Shinji Kagawa, Hannover, Spor
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