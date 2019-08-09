Kagawa Real Zaragoza'da
20 dakika önce
İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Real Zaragoza, Japon futbolcu Shinji Kagawa ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
İspanya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:54 Kaynak: AA
2. Futbol
Ligi ekiplerinden Real Zaragoza
, Japon
futbolcu Shinji Kagawa
ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Borussia Dortmund
ile bonservisi konusunda yapılan anlaşmanın ardından 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş
'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı. Avrupa
kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United
forması da giyen Kagawa, Japonya
Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.
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