Son Dakika Haberleri: Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu
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Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

1 saat önce

İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu, System.String[]
İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'nın formasını giyecek.

Beşiktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. - İSTANBUL
Real Zaragoza, Shinji Kagawa, Beşiktaş, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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