Kagawa'yı Hemen Geri Alın"
43 dakika önce
Borussia Dortmund'da paslanan Japon harikası Kagawa, Beşiktaş formasıyla 2 gol atınca pırlantaya dönüştü.
Borussia Dortmund'da paslanan Japon harikası Kagawa, Beşiktaş formasıyla 2 gol atınca pırlantaya dönüştü. Oynamadığı dönemlerde ismini anmayanlar, hatta İspanya'ya transfer olmak istemesine rağmen teklif yapmayanlar, şimdi sıraya girdi.
Özellikle daha önce formasını giydiği M.United'ın taraftarları kulüp yönetimine ve teknik ekibe binlerce mesaj gönderip, Kagawa'nın yaz transfer döneminde geri getirilmesini istedi. Haberi sayfalarına taşıyan İngiliz basını da, bu baskıdan sonra Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in iki kez düşünmek zorunda olduğunu yazdı.
Kagawa'ya gelen desteğe dikkat çeken İngiliz basınında, "Japon oyuncu M.United'da iki sezon geçirdi. İz bıraktı. Ocakta alınmadı ancak yazın M.United'ı transfere zorlayabilir" yorumu yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:25
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