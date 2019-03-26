Kağıda Emdirilmiş 10 Bin Kullanımlık Bonzai ile Yakalandı

RİZE'de polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kağıda emdirilmiş halde 10 bin 400 kullanımlık bonzai ele geçirildi, şüpheli S.K., gözaltına alındı.

RİZE'de polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, kağıda emdirilmiş halde 10 bin 400 kullanımlık bonzai ele geçirildi, şüpheli S.K., gözaltına alındı.



Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uygulamada, kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Alipaşa Polis Uygulama Noktası'nda S.K.'nın yapılan üst aramasında yaklaşık 20x10 cm ebatlarında 13 adet uyuşturucu/uyarıcı madde olan bonzai emdirilmiş kağıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde emdirilmiş kağıdın kullanıcılara 0,5 x 0,5 cm ebatlarında satıldığı ve uyuşturucunun yaklaşık olarak 10 bin 400 kullanımlık olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.





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