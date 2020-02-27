KAGİDER Başkanı Erdem'den, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAGİDER Başkanı Erdem'den, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret - Son Dakika

KAGİDER Başkanı Erdem'den, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

7 saat önce

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Genel Başkanı Emine Erdem, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

KAGİDER Başkanı Erdem'den, Başkan Büyükkılıç'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Genel Başkanı Emine Erdem, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdem ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a "İş Dünyasındaki Kadın İletişim Ağı Projesi" hakkında bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, ise Kayseri'nin güzel ve nezih bir kent olduğunu belirtti.

Kayseri'nin büyükşehir konforunu yaşatan bir kent olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Kayseri modern düşünceye sahip bir şehir. Çağdaştır, anlayışlıdır ve değerlerini korur. Büyüklerine saygı duyar. Kayseri denilince akla gelen şeylerden birisi de yardımseverliktir. Kayserimiz aynı zamanda büyükşehirlerin konforunu taşıyan ama sıkıntısını en az yaşatan bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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