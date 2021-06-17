KAGİDER'den kadın girişimcilere online e-ticaret eğitimi desteği

Kadın girişimcileri önemi ve ağırlığı hızla artan dijital ekonomiye kazandırmak amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Trendyol iş birliği ile hayata geçirilen "Gelecek Kadınların" projesi kapsamında önemli bir adım atıldı.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciler için dijital eğitim platformu KAGİDER Pusula'ya (www.kagiderpusula.org) dijital ekonomi ve e-ticaret hakkında kapsamlı bilgiler içeren yeni bir eğitim modülü eklendi.

Modülde genel girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra pazaryerinde satış yapan girişimcilerin ihtiyaç duyacakları başlıklar yer alıyor. Bunlar arasında Dijital Girişim, Marka Yönetimi, Tüketici Deneyimleri ile Girişimi Büyütmek, E-Ticaret Hukuku, Influencer Marketing, Ürün Yükleme Hakkında İpuçları, Doğru Maliyet Doğru Fiyat gibi konu başlıkları bulunuyor. Alanlarında uzman isimler tarafından hazırlanan ve ilham veren başarı öykülerinin de paylaşıldığı videolar girişimci kadınların bilgi birikimini artıracak.

3 yılda 3 bin kadın eğitim alacak

Türkiye'nin her yerinden KAGİDER Pusula platformuna erişerek akademik ve uygulamalı eğitim alacak kadın girişimcilerin söz konusu eğitim sayesinde ürettikleri ya da var olan ürünlerini satabilecekleri bir platforma sahip olarak işlerini büyütmeleri ve sürdürülebilir kılmaları amaçlanıyor.

Bir yılın sonunda bin kadının eğitimden geçerek 300 kadın tedarikçinin ürünlerini Trendyol'da satmasını sağlamak, üç yılın sonunda ise 3 bin kadının eğitim alması hedefleniyor.

Projenin ilk aşamasında moda alanındaki öncü duruşlarıyla tanınan isimler gardıroplarının vazgeçilmez parçalarından oluşan özel bir koleksiyon hazırladılar ve bu özel parçalar Trendyol'da, Gelecek Kadınların Butiği'nde satışa sunuldu. Satışın gelirleri girişimci kadınları desteklemek amacıyla KAGİDER'e aktarılıyor.

KAGİDER proje kapsamında, sahip olduğu konu uzmanlığını, kadın konusunda proje geliştirme yetkinliğini, girişimci networkunu ve bilgisini, sahip olduğu STK ve siyasi networkunu ve girişimci üye gücünü kullanıyor. ???????

-"Dijital kanallar kadın girişimcilere pazara erişimde avantaj sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, KAGİDER Pusula'ya ekledikleri eğitim modülünün son derece kapsamlı bir programa sahip, e-ticaretin bütün yönlerini kapsadığını belirterek, "Videolar alanında uzman KAGİDER üyeleri ve Trendyol çalışanları tarafından hazırlandı. Türkiye'de halen istihdam sağlayan 134 bin kadın girişimci ve kendi hesabına çalışan 852 bin kadın var. Kadın girişimcilerin yüzde 71'i ürünlerini pazarlama ve satış konusunda destek ihtiyacı hissediyor. TÜİK verilerine göre her 31 kişiden biri internet üzerinden alışveriş yapıyor. Ancak kadın tedarikçilerin oranı yüzde 11'de kalıyor." ifadelerini kullandı.

Erdem, Kovid-19 ile birlikte yaşanan dijital dönüşümün e-ticaretin ekonomideki ağırlığını daha da artırdığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Dijital kanallar kadın girişimcilere pazara erişimde avantaj sağlıyor. Gelişen yeni ekonomik koşullarda kadınların dijital ekonomideki varlığının artması bir zorunluluk haline geldi. O nedenle Trendyol ile hayata geçirdiğimiz Gelecek Kadınların projesi bizim için çok önemli ve değerli. Kadınların dijital ekonomiye katılması hem kadınlara hem de ekonomiye kazandıracak. KAGİDER bu hedefe yönelik olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek."