KAGİDER / Erdem: 2020 yılına ümitle bakalım

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, 2019'un tüm iş insanları için çok zor bir yıl olduğunu, ancak ekonomide iyileşmenin de başladığını vurguladı ve "2020 yılına ümitle bakalım" dedi.

KAGİDER Aralık ayı kahvaltı toplantısı, KAGİDER'in 4T (Tarım, Teknoloji, Ticaret, Toplum) stratejisinin bir parçası olan Toplum temasıyla gerçekleştirildi. Kahvaltıda yapılan konuşmalarda, kadınların toplumda güçlenmesi için sporda ve sağlıkta var olmaları ve bu konuda rol model olarak sayılarının artması gerektiği vurgulandı.

Erdem, 2019'un ekonomik gelişmelerini değerlendirirken şunları söyledi:

"Hem kur hem faiz tarafında önemli artışlar gördük, pek çok şirket işçi çıkarmak ve küçülmek zorunda kaldı, kredi kullanımı ve yatırımlar düştü. Ekonominin yılın ilk yarısında yüzde1.9 küçüldüğüne, toplam işsizlik oranının yüzde 14'ün üzerine çıktığına, kadın işsizlik oranının ise yüzde 17'ye yükseldiğine şahit olduk. Bir yandan yüksek kur ve faizler nedeniyle hem finansman kaynaklarına erişim pahalı hale geldi, hem hammadde ve işçilik maliyetleri çok arttı. Buna karşılık yükselen enflasyon nedeniyle alım gücü düştü."

Erdem, yılın ikinci yarısında ekonominin toparlanma eğiliminde olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yılın ikinci yarısına geldiğimizde ise özellikle son birkaç ayda ekonominin toparlanma eğilimine girdiğine şahit oluyoruz. Yılın birinci ve ikinci çeyreğinde önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2.3 ve yüzde 1.5 düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüme gösterdi. Çok büyük bir büyüme oranı olmasa da iyileşmenin başladığına işaret ediyor. Ekonomik daralmayı geride bıraktık gibi görünüyor. 2020 yılına ümitle bakalım."

Toplantıda KAGİDER Başkan Yardımcısı Tijen Mergen moderatörlüğünde, 2016 yılında Global Wellness Summit tarafından Wellness Sektörünün Öncü Kadını ödülüne layık görülen KAGİDER üyesi Belgin Aksoy ve Sportsnet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm birer konuşma yaptılar.

Belgin Aksoy, bugün 150 ülkede 3 binden fazla noktada kutlanan Global Wellness Day'in ( İyi Yaşam Günü) ilk günden bugüne nasıl yankı bulduğunu dinleyicilerle paylaştı.

Ahmet Gülüm de en büyük sektörlerden biri olan spor alanında da cinsiyet eşitliği konusunda alınacak çok yol olduğunu vurgulayarak, yeni kurduğu kadın ve spor odaklı yayın yapacak 'sportsnetkadın' kanalının 2020'de yayına başlayacağını duyurdu.