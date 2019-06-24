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KAGİDER: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

43 dakika önce

– Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

KAGİDER: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz, System.String[]
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.
KAGİDER'den yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:
"KAGİDER olarak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz. Sayın İmamoğlu'nun toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlayacağına, yerel yönetim deneyimi ile bu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.
"Kendisinin kadın dostu bir belediyecilik anlayışı ile çalışmalar sürdüreceğine; kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının güçlendirilmesi için kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini desteklemeyi öncelikleri arasına alacağına inancımız tamdır."


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
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