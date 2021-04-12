KAGİDER ve Migros, tarımdaki kadın girişimcileri güçlendirmek için kampa aldı - Son Dakika

KAGİDER ve Migros, tarımdaki kadın girişimcileri güçlendirmek için kampa aldı

12.04.2021 13:33
KAGİDER ve Migros, tarımdaki kadın girişimcileri güçlendirmek için kampa aldı, System.String[]

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Migros iş birliğiyle hayata geçirilen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampının ikincisi gerçekleştirildi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek vermek amacıyla Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Migros iş birliğiyle hayata geçirilen "Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı" kampının ikincisi gerçekleştirildi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok 3 yıldır sürdürmekte olan 72 kadın girişimcinin katıldığı online kamp 2 gün sürdü.

Tarım sektöründen uzmanlar ve başarılı girişimcilerle Migros'un pazarlama yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantılarda sektör tüm boyutlarıyla ele alındı. Kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgiler verilirken, programda eğitim gören kadın üreticilerin Migros standartlarında yaptıkları tüm üretimler Migros mağazalarında müşterilerle buluşacak.

Açıklamada programdaki açılış konuşmasına yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, tarımın kalkınmaya yaptığı katkıyı artırabilmek için sektördeki kadın ağırlığının artırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım sektöründe istihdamın yarıya yakınını kadınlar oluşturmakta. Dünyada da tarımsal üretimin niceliksel ve niteliksel gelişiminde kadınların önemi artmakta. Tarımsal alanda kadınların güçlendirilmesi tarımsal alanda ve ekonomide büyük katkı sağlayacak. Tarımsal alanda kadınların karar verme sürecine katılabilmeleri, karar alma ve uygulama becerisini kazanmaları açısından kadın çiftçilere yönelik eğitim faaliyetleri önem taşımakta. Özelikle üretim ve pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi, kişisel gelişim, kaynaklara erişim ve kaynakları kullanabilme becerisi yanında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması açısından eğitimlerin önemi büyük. Sektördeki kadın ağırlığını artırmamız, özellikle de kadın girişimciliğini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde Türkiye'de tarımın yarattığı katma değer ve bu sektörün kalkınmamıza yaptığı katkı artabilir."

"Ciromuzun ise yüzde 77'si tarıma dayalı"

Migros Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur da kadın girişimcilerin desteklenmesini, iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini aktararak, "Migros; müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle birlikte büyük bir ekosistem. Aynı zamanda Türkiye'nin en fazla meyve, sebze, et ve taze unlu mamulleri satan perakendecisi. Ciromuzun ise yüzde 77'si tarıma dayalı. Migros ve KAGİDER iş birliğinde ikinci yılımızı geride bırakırken, kadınların büyük emeklerle ürettikleri ürünlerin hak ettikleri değeri görmesi için eğitim ve danışmanlık vereceğiz. Programda eğitim gören kadın üreticilerimizin Migros standartlarında yaptıkları tüm üretimleri de mağazalarımızda müşterilerimizle buluşturacağız. KAGİDER ile uzun seneler boyunca kadın girişimi konusunda çok önemli adımlar atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Baydur, kadınlar için birçok farklı projeyi sürdürdüklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlçe halk eğitim merkezleri iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Migros Aile Kulübü ile mağazalarımızda ücretsiz meslek edindirme ve yetenek gelişimi kursları veriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan 1.039 kadın katılımcımız, edindikleri bilgilerle para kazanmaya ve finansal açıdan güçlenmeye başladı. Migros Aile Kulübü ve Migros Perakende Akademisi güç birliğinde kurulan Migros Kadın Akademisi ile de işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacağız. Akademimiz aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da "Dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü, gıda üretiminin ise yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Katılımları ne kadar yüksek görünse de genellikle kayıt dışı ve düşük ücretlerle çalıştırılıyorlar. Kadınların faaliyet gösterdikleri sektörlere kattıkları kazanımların inanılmaz olduğunu özellikle tarım ve gıda sektöründe görüyoruz. Tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamada en önemli rol hiç kuşkusuz tarımı ve kırsalı her yönüyle sırtlayan kadınlardadır. Değişime ve teknolojiye adaptasyonu oldukça kuvvetli olan kadınların bu alanda geleceğin dünyasını inşa edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MİGROS TİC. A.Ş., Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KAGİDER ve Migros, tarımdaki kadın girişimcileri güçlendirmek için kampa aldı - Son Dakika Ekonomi


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