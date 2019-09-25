Son Dakika Haberleri: KAGİK, ceza evindeki kadın ve çocuklarla yakından ilgilenecek
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KAGİK, ceza evindeki kadın ve çocuklarla yakından ilgilenecek

1 saat önce

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) üyeleri, Isparta Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz'ı ziyaret etti.

KAGİK, ceza evindeki kadın ve çocuklarla yakından ilgilenecek, System.String[]

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) üyeleri, Isparta Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz'ı ziyaret etti.


Isparta Cezaevi'ndeki bin 583 tutuklu ve hükümlünün 96'sını oluşturan kadın mahkumların el sanatı eserlerinin değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu, kadın ve çocukların ihtiyaçları ile yakından ilgilenmeyi amaçladıklarını söyledi.


Bu amaçla ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten KAGİK Başkanı Büyükçulcu, Kadın Girişimciler Kurulu'nun toplumun her kesimi ile yakın ilişki içerisinde olduğunu ifade etti.


Cezaevi Müdürü Ünal Şaşmaz da Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Büyükçulcu ve kadın girişimcilere ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür etti. - ISPARTA

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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