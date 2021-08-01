KAGİMER "SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ" BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

KAGİMER "SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ" BAŞLADI

01.08.2021 19:17
KAGİMER "SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ" BAŞLADI

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman tarafından sunuşu yapılan "Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" başladı.

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan ve Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman tarafından sunuşu yapılan "Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" başladı. Her ay alanında yaptığı önemli çalışma ve başarılarını anlatmak üzere konuk olan kadınlar @gedikedu instagram hesabından canlı yayın ile öğrencilerimiz ve takipçilerimiz ile buluşturulacaktır.

Mary Wollstonecraft (1759-1797) tarafından ifade edilen "Zihnin Cinsiyeti Yoktur" cümlesi ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) nin 2021 yılının temasını olarak ifade ettiği "Liderlikte Kadınlar; Covit-19 dünyasında eşit bir geleceği başarmak" felsefesinden yola çıkarak davet edilen yerli ve yabancı konuşmacılar ilham verici öyküleri ile yapılacak çalışmaların vizyonuna katkı sunacaklardır.

Toplumda her alanda eşitliğin sağlanması noktasında en önemli engel, ön yargılardır. Cinsiyet Eşitliği temelinde kadınların daha da güçlenmesi sıra dışı rol model kadın liderlerin, kadın- erkek tüm toplumla buluşturulması ve tanıtılmasıdır. Merkez tarafından yürütülen projelerde; çalışma hayatında ve toplumsal hayatta herkesin birbirini desteklediği, geliştiği ve başarılı olduğu ortamlar meydana getirmek önemli bir hedeftir.

"Sıra Dışı Kadınlar İnstagram Söyleşileri" programının ilk konuğu; 15 Temmuz 2021/Perşembe saat 15. 30 da Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Asil ÖZBAY olmuştur. Sporcu-akademisyen hocamızla "Kadın Gözüyle Afrika'da yolculuk" söyleşisinde Motor bisikleti ile Haziran ayında çıktığı Afrika yolculuğunun Tanzanya'ya kadar olan sürecini paylaşmıştır.

Söyleşiyi izlemek için tıklayınız

YORUMLAR
500
Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi
Kaynak: Habermetre

Birleşmiş Milletler, Instagram, Afrika, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KAGİMER 'SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ' BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
20:26 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu
20:24 Galatasaray maçına kısa bir süre kala Trabzonspor'u sarsan 2 sakatlık
19:52 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Saatçı'nın peşinde
19:28 Geline asker kardeşinden sürpriz! Düğündekiler bile gözyaşlarına boğuldu
19:18 Galatasaray'ın yıkan haber! Roma'ya transfer oldu
19:07 Sinem Öztürk'ün annesi hastanede hayatını kaybetti
18:55 Meral Akşener kendisine yazan bir kişiye Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi: Sizi yanıltmayacağım
18:46 Uzun yaşamın sırrını açıklayan 110 yaşındaki adam: Kesin uygulayın
18:24 Spor yorumcusu Hüseyin Özkök'e canlı yayında kedi saldırdı
18:02 Eski sevgilisinin tehdit mesajlarını yayınlayan kadın çaresizce yardım istedi: Kızını diri diri yakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 20:35:49. #1.12#
SON DAKİKA: KAGİMER "SIRA DIŞI KADINLAR İNSTAGRAM SÖYLEŞİLERİ" BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement