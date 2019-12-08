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Kağıt atıklardan gelinlik yaptılar

6 saat önce

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt atıklarından gelinlik modeli tasarladı.

Kağıt atıklardan gelinlik yaptılar, System.String[]

Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Sıfır Atık Projesi kapsamında kağıt atıklarından gelinlik modeli tasarladı. Moda Tasarım Alanı öğrencileri atık malzemeleri çöpe atmak yerine farklı bir gelinlik modeli ortaya çıkardı.


11. sınıf öğrencileri Model Araştırmaları dersinde dantel kağıtlardan oluşan bir gelinlik hazırladı. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Feyfure Taşdan ve Yaren Oğuz, kağıt dantel altlıklardan hazırladıkları gelinliği titiz bir çalışma ile tamamladı. Atık kağıtları çöpe atmayarak değerlendirilmesini amaçlayan öğrenciler, hazırladıkları gelinlik ile farklılık oluşturdu.


Kağıt dantel altlıklardan oluşturdukları gelinliği bir hafta tamamlayan öğrenciler, sıfır atık projesi ile israfın önemine dikkat çektiler.


Moda Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Tenzile Demir, "İleriyi düşünün, geri dönüştürün" sloganı ile okulumuz Moda Tasarım Alanı öğrencileri atık malzemeleri çöpe atmayarak, bu malzemelerden elbise dikti. Okulumuzda atık duruma düşecek malzemeleri toplamaya devam ederek farklı ürünler sergilemeye devam edeceğiz" dedi.


Feyfure Taşdan ve Yaren Oğuz, moda tasarım dersinde okuldaki atık kağıtlardan yaptıkları gelinliği manken üzerinde sergilediler. Dantel kağıtları tek tek birleştirip ortaya bir gelinlik modeli çıkardıklarını belirten öğrenciler, sıfır atık projesi kapsamında yaptıkları bu çalışmayı kısa sürede tamamladıklarını söylediler. Ortaya çıkardıkları gelinlik modeli için mutlu olduklarını dile getirdiler. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 09:26 Kaynak: İHA
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