Kağıt atıkların ithalat kontrolleri Çobanbey Gümrük Müdürlüğünde yapılacak

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü, kağıt atıkların ithalat kontrollerine ilişkin yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği kapsamındaki atıkların ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrollerinin yapılacağı sınır gümrük kapıları arasına Çobanbey Gümrük Müdürlüğü de eklendi. Bu gümrük müdürlüğünde kağıt atıklarına ilişkin işlemler yapılacak.