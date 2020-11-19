Kağıt bardaklar sıcak sıvıyla temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacık açığa çıkıyor - Son Dakika

Kağıt bardaklar sıcak sıvıyla temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacık açığa çıkıyor

19.11.2020 16:31
Kağıt bardaklar sıcak sıvıyla temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacık açığa çıkıyor, System.String[]

Kağıt bardaklar sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.

Kağıt bardaklar sıcak içeceklerle temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacığın açığa çıktığı bildirildi.

News Medical Science haberine göre, söz konusu bulgu, Hindistan Teknoloji Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada tespit edildi.

Çalışmada uzmanlar, 85-90 santigrat derecede saf suyu kağıt bardaklara döktü ve 15 dakika bekletti. Ardından kağıt bardaklar içindeki su floresan mikroskobu altında analiz edildi.

Araştırmada bir kağıt bardaktan sıcak sıvıyla temasta yaklaşık 10,2 milyar mikronaltı parçacık açığa çıktığı gözlendi.

Çalışma ekibinin lideri Sudha Goel, "Bir kağıt bardakta günde ortalama 3 normal fincan çay veya kahve içen kişi çıplak gözle görülemeyen 75 bin mikroplastik parçacığı yutacaktır." dedi.

Uzmanlar, zaman içinde düzenli partikül yutulmasının insan sağlığına ciddi etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Çevrim içi yayımlanan çalışmanın ayrıntıları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinin Şubat 2021 sayısında yer alacak.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağıt bardaklar sıcak sıvıyla temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacık açığa çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti
Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur         
16:40
Araç sahiplerine müjde! Motorine 2 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine müjde! Motorine 2 kuruş indirim geldi         
16:19
Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu         
15:47
Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı         
15:32
Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi         
15:23
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL         
14:53
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti         
14:26
Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nu mektupla tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı         
13:50
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 16:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıt bardaklar sıcak sıvıyla temas ettiğinde yüksek düzeyde mikroplastik parçacık açığa çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei