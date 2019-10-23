Son Dakika Haberleri: Kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı
Son Dakika Güncel Kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı

Kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı

34 dakika önce

Sarıyer İstinye'de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı.

Sarıyer İstinye'de karton toplayıcıların içinde olduğu hurdalıkta yangın çıktı. Kısa sürede alevli şekilde büyüyen yangın bitişikteki eve sıçrarken, itfaiyenin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 03.00 sularında Sarıyer İstinye Mahalllesi Gümüş Damla Sokak'taki bir bahçede yer alan kağıt ve hurda toplayıcıların da kaldığı depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede alevli bir şekilde tüm depoyu sararken, içerde olan 7 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Sıçrama ihtimaline karşı bitişikteki bina sakinleri vatandaşlar tarafından uyarılarak, tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada bahçedeki ağaçların da yanmasıyla yangın bitişikteki 3 katlı binanı yan duvarlarına ve çatısına sıçradı. Yan binaya sirayet eden yangın itfaiye ekiplerince engellenirken, hurdalık alandaki yangın söndürme çalışmaları devam etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri sokağa şerit ile kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, hurdalık alandaki soğutma çalışmaları sürerken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı

İtfaiye, İstinye, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi
AK Parti Konya Milletvekili Etyemez: 17 yıllık iktidarımızda kriz yaşamadık Trump'tan yeni Suriye hamlesi: El Kaide'nin Suriye koluna 4,5 milyon dolar destek Trump, New York Times ve Washington Post aboneliklerini sonlandırıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 09:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıt deposu olarak kullanılan yerde çıkan yangın eve sıçradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]