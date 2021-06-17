Kağıt fabrikasında çıkan yangın geceyi gündüz yaptı! Alevler 6 saatte söndürüldü - Son Dakika

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER MALZEMELERİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DESTEK GELDİ

Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.