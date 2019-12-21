Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü - Son Dakika

Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü

6 saat önce

Bursa'da bir kağıt fabrikasında elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı.

Bursa'da bir kağıt fabrikasında elektrik sobasının devrilmesiyle yangın çıktı. Duman ve yanık kokusunu son anda fark eden çalışanlar itfaiye çağırdı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı kaplarken fabrikanın etrafında bulunan ev ve iş yerlerine de sıçradı. Yangın sırasında fabrika çevresindeki ev ve işyerlerinde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, itfaiye merdivenli araç ile kurtardı.

Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde Ahmet Ş.'ye ait bir kağıt fabrikasında elektrik sobasının devrilmesi ile birlikte yangın çıktı. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesine rağmen büyüyen alevler fabrikanın yanında bulunan ev ve iş yerlerine de sıçradı. Ekipler fabrikanın çevresinde bulunan ev ve iş yerlerinde dumandan etkilenen ve inemeyen 10 kişiyi sepetli itfaiye aracı ile kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda kağıt fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerleri ciddi hasar gördü.

(Serkan Akkuş/İHA)

Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü

İtfaiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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