Son Dakika Haberleri: Kağıt Fabrikasında Yangın

Kağıt Fabrikasında Yangın

1 saat önce

Bağcılar'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bağcılar'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi 2610 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kağıt fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Dumanlar kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Bu arada, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel
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