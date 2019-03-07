Kağıt Fabrikasında Yangın
1 saat önce
Bağcılar'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar
'da kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey
Mahallesi 2610 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı kağıt fabrikasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar kısa sürede fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bu arada, dumandan etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:37 Kaynak: AA
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