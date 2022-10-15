Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

15.10.2022 11:45

Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı Direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri devrildi Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen beton mikseri devrildi

KAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Mikserin kupası kağıt gibi ezilirken, burnu bile kanamadan kupadan çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Kayseri- Malatya karayolu üzerinde meydana gelen kazada, A.Y. yönetimindeki 31 AET 349 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada güvenlik bariyerinin üzerine devrilen mikserin kupası kağıt gibi ezilirken, sürücü A.Y. kendi imkanları ile çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü, olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Devrilen mikser de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton mikseri devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı - Son Dakika
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