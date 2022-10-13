Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı - Son Dakika
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Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı

13.10.2022 09:29

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarparak kağıt gibi ezilen kiremit yüklü tırın kupasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarparak kağıt gibi ezilen kiremit yüklü tırın kupasında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık oluşan sürücü tedavi altına alınırken, kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kaza, saat 06.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak'tan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan Resul Kalbur (36) idaresindeki 26 AEF 790 plakalı kiremit yüklü tır, aynı yönde ilerleyen Lütfi Görenoğlu idaresindeki 27 BDD 41 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın kupasında sıkışan sürücü Resul Kalbur ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kağıt gibi ezilen tırın kupasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sıkışan kısa süre içerisinde kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sıkışmadan dolayı vücudunda çok sayıda kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı

Öte yandan, kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun İzmir istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Sıkışan sürücünün kurtarılması ve karayolunun temizlenmesinin ardından trafik, ekipler tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, Ankara, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı - Son Dakika

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