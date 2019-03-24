Son Dakika Haberleri: Kağıt İmalathanesinde Korkutan Yangın

Kağıt İmalathanesinde Korkutan Yangın

15 dakika önce

Arnavutköy Hadımköy Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıt İmalathanesinde Korkutan Yangın, System.String[]
Arnavutköy Hadımköy Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 01.00 sularında Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yer alan 4 katlı binanın en üst katındaki kağıt imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Hadımköy, Beylikdüzü ve Avcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri daha sonra iş yerine yangın merdiveninden girerek duman tahliyesi yaptı. Yangında kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:15 Kaynak: İHA

Arnavutköy, Hadımköy, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz Çin'de Çift Katlı Yolcu Otobüsü Cayır Cayır Yandı: 26 Kişi Can Verdi Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 03:30:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıt İmalathanesinde Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]