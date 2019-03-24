Kağıt İmalathanesinde Korkutan Yangın
15 dakika önce
Arnavutköy Hadımköy Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Arnavutköy Hadımköy
Mahallesindeki kağıt imalat yapan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevre iş yerlerine sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın saat 01.00 sularında Arnavutköy Hadımköy Mahallesinde yer alan 4 katlı binanın en üst katındaki kağıt imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin yandığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine Hadımköy, Beylikdüzü
ve Avcılar
'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat sonra yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. İtfaiye
ekipleri daha sonra iş yerine yangın merdiveninden girerek duman tahliyesi yaptı. Yangında kimse yaralanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:15 Kaynak: İHA
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