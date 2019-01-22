Son Dakika Haberleri: Kağıt Kalemi Hazırlayın: Kanada'daki 1.3 Milyon Dolarlık Bu Ev, En İyi Mektup Yazanın Olacak

Kağıt Kalemi Hazırlayın: Kanada'daki 1.3 Milyon Dolarlık Bu Ev, En İyi Mektup Yazanın Olacak

55 dakika önce

Kanada'da bir kadın, göl kenarında bulunan ve 1.3 milyon dolar değer biçilen üç yatak odalı müstakil evini, düzenlediği mektup yarışmasının kazananına ödül olarak verecek.

Kağıt Kalemi Hazırlayın: Kanada'daki 1.3 Milyon Dolarlık Bu Ev, En İyi Mektup Yazanın Olacak, System.String[]
Kanadalı Alla Wagner, yıllardır ailesine ait olan, göl kenarında bulunan bu malikaneden sağlık sorunları nedeniyle taşınmaya karar verdi. Önce evi satmaya çalışan ancak başarılı olamayan Wagner, benzer yarışma hikayelerinden aldığı ilhamla "Bir Mektup Yaz, Bir Ev Kazan" adlı yarışmayı düzenlemeye karar verdi.

Yarışmaya katılımın ücreti 25 dolar. Yarışma için yazılması gereken mektupta ise "Göl kenarındaki bu rüya gibi eve taşınmak hayatınızı neden değiştirir?" sorusuna cevap vermek gerekiyor.




Wagner, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda "Ailemin bu evde geçirdiği mutlu hayatın harika anılarına paha biçilemez. Kaz ve ördek sürülerinin göle gidip gelmesini izlemeyi, gökyüzünü, yıldızlı geceleri, doğal yaşamı ve karlı dağları görmeyi seviyorum" yazdı. Sağlık sorunları nedeniyle evin üst katına mahkum olan kadın, bu şekilde yaşamayı dayanılmaz bulduğunu belirtti.

Yarışmaya katılım 3 ay boyunca sürecek. 60 bin katılım olursa süre daha da uzayacak. Yarışmada son 500'e kalan mektuplar halk oylaması ile seçilecek. Kazananı ise bu mektupları okuyup değerlendirecek olan bağımsız bir jüri belirleyecek. Katılımın az olması durumunda Alla Wagner yarışmayı iptal edebilecek.




Yarışmanın ödülü olan ev Calgary'nin 65 kilometre güneyinde bulunuyor. 360 metrekarelik evin 4 bin metrekarelik arazisi, bir göleti ve bir şarap mahzeni de bulunuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:44 

Teknoloji
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