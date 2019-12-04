Kâğıt Müzesi'nde anlamlı etkinlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı.



Etkinlikte engelli bireylerin yaşadığı zorluklar hazırlanan parkurlarla deneyimlendi. Sağlıklı bireylerin engelli bireyleri anlamaları ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlik için 3 adet istasyon hazırlandı. İstasyonlarda engeli olmayan vatandaşlar, engelli bireylerin yaşadıklarını deneyimleme fırsatı buldu. Engelli bireylerin hangi şartlarda yaşamlarını sürdürdükleri ve günlük yaşamda hangi zorluklarla karşılaştıkları anlatılmaya çalışıldı.



Her birey bir engelli adayıdır



"Her Birey Bir Engelli Adayıdır" söyleminden yola çıkılarak içerik oluşturulan etkinlikte, aktivitelere katılan çocuklar gerçekleştirilen uygulamanın oldukça etkileyici olduğunu ifade etti. Çocuklar, etkinlik ile engelli bireylerin hangi şartlar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda olduklarını çok iyi anladıklarını dile getirdi.



1 hafta boyunca ziyaretçileri bekliyor



Kağıt Müzesi Süreli Sergi Salonu'nda yer alan istasyonlar 8 Aralık tarihine kadar ziyaretçiler tarafından denenebilecek. - KOCAELİ