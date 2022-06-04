Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika
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Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

04.06.2022 19:12
Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ta, fabrikada çalıştığı sırada kağıt öğütme kazanına düşen işçi Mustafa Arslan (45), hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta, fabrikada çalıştığı sırada kağıt öğütme kazanına düşen işçi Mustafa Arslan (45), hayatını kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, 25 saatlik çalışma sonunda kazandan çıkarılabildi.

Olay dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep Karayolu üzerindeki kağıt fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre elektrik teknisyeni Mustafa Arslan, arızalanan fan makinesini tamir etmek için çatıya çıktı ancak bir daha kendisini gören olmadı.

Aradan birkaç saat geçtikten sonra fabrika çalışanları Mustafa Arslan'ı aramaya başlarken, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde Arslan'ın, çatının şeffaf kısmının kırılması sonucu atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü tespit edildi.

Bunun üzerine fabrikada üretim durdurulurken, polis ve AFAD'a haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, 2 metre derinliğindeki kazandaki Mustafa Arslan'ın cansız bedenini aradı. 25 saatlik çalışma sonunda Arslan'ın cenazesine ulaşıldı. Olay yerine yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Mustafa Arslan'ın cenazesi otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü
Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü
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Kaynak: DHA

Mustafa Arslan, Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

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