Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika
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Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

04.06.2022 21:20
Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü

Kahramanmaraş'ta çalıştığı fabrikada kağıt öğütme makinasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta çalıştığı fabrikada kağıt öğütme makinasına düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'taki bir kağıt fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Arslan (45), arızalanan makinayı tamir etmek istedi. Bu sırada Arslan, kağıt öğütme makinasına düştü.

Arslan'ın, çatının şeffaf tabakasının kırılması ile atık kağıtların sıcak suyla birlikte öğütüldüğü kazana düştüğü tespit edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, işçini cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü Kahramanmaraş'ta atık kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü
Kaynak: İHA

Mustafa Arslan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıt öğütme kazanına düşen işçi öldü - Son Dakika

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