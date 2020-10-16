Kağıt oynarken yakalandılar 39 bin TL ceza yediler - Son Dakika

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan 8 şahsa ve işletmeciye toplam 36 bin TL ceza kesildi. Ayrıca sigara içen iki şahsa da 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinan bey Mahallesinde faaliyette bulunan Kıraathanede oyun oynadığı bilgisine aldı. Söz konusu adrese ekipler baskın yaptı. Yapılan baskında 8 kişinin iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi. Ayrıca 2 şahsın kapalı ortamda sigara içtikleri görüldü. Sigara içen ve oyun oynayan ile işletme sahiplerine ceza kesildi.

Yapılan üst aramalarında ise B.A. isimli şahısın üzerinde bir adet tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ele geçirildi. Şahsın bulundurma ruhsatı olduğu öğrenildi. Toplamda şahıslara 39 bin TL ceza kesildi. - BURSA