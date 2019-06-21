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"Kağıt Oyunu" sergisi Galeri N'de

39 dakika önce

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 3. Sanat Çalıştayı sona erdi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 3. Sanat Çalıştayı sona erdi. Çalıştaya katılan sanatçıların eserleri sergilendi.

Nilüfer Belediyesi'nin, üçüncü kez düzenlediği Nilüfer Sanat Çalıştaya, 8 sanatçı katıldı. Çalıştaya katılan sanatçılar, 11-21 Haziran tarihleri arasında çalışmalarını Misi'deki Sanatevi'nde sürdürdü. Bu yıl malzemesi kağıt olan eserlerin üretildiği çalıştay kapsamında çocuklar ve gençler için de atölyeler de düzenlendi. 10 gün süren çalıştaya katılan sanatçılar Şule Nur Alev, Yağmur Çalış, Berna Dolmacı, Memed Erdener, Çağla Köseoğulları, Ardan Özmenoğlu, Çağrı Saray ve Ayça Telgeren'in eserleri, Nilüfer Belediyesi Galeri N'de sergilendi. Nilüfer Belediyesi tarafından kente kazandırılan Galeri N, böylece ilk sergiye ev sahipliği yapmış oldu.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Kağıt Oyunu' adlı serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan katıldı. Sanatçıların eserlerini dikkatle izleyen Başkan Turgay Erdem, başarılı çalışmaları için hepsini ayrı ayrı tebrik etti. Sanatçılar da kültür ve sanata verdikleri değer ve böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e teşekkür ettiler.

20 Temmuz'a kadar açık kalacak sergide, eserleri yer alan sanatçılar, birer eserini Nilüfer Belediyesi'ne bağışlayacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:45 Kaynak: İHA
nilüfer belediyesi, Güncel
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