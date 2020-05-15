Kağıt parayı virüsten temizleyen dezenfekte makinesi geliştirildi

Koronavirüs salgını sürerken, DSÖ'nün virüsün banknot ve madeni para ile de bulaşabildiğini açıklamasıyla harekete geçen Türk girişimci dezenfekte cihazı geliştirdi.



Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Mühendislik, imalat ve teknik anlamda güçlerini birleştiren üç kaşif, laboratuvar ortamındaki testlerden tam not alarak ürettikleri dezenfekte makinesi ile bir ilke imza attı. Haznesine yerleştirilen paraları virüsten arındıran dezenfekte makinesi, elektrostatik filtre yöntemiyle bu özelliğe kavuşturuldu. Kullandıkları yöntemin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Toruko CEO'su Tamer Aktaş, kısa sürede ABD, Japonya, Kore, Güney, Afrika, Meksika, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu farklı coğrafyalardan sipariş aldıklarına dikkat çekti.



"Paranın kullanımında tedirginlik ortamı hakim"



Banknot ve madeni paranın, koronavirüsün insandan insana geçmesinde en kritik araçlardan biri haline geldiğini belirten Aktaş; ilk aşamada para sirkülasyonunun en fazla olduğu noktalar olan banka ve döviz bürolarını kendilerine hedef kitle olarak belirlediklerini söyleyerek, şu ana kadar beş kıtaya yayılarak farklı coğrafyalardan sipariş aldıklarını ifade etti. - İSTANBUL