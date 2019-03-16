Kağıt Rulodan Kuzu Yapımı! / Geri Dönüşüm / Dıy Toilet Paper Roll Sheep

Herkese Merhaba! Bu videoda çok tatlı ve çok kolay bir geri dönüşüm projesi yaptım. Tuvalet kağıdı rulosundan kuzu yapımı, eminim çok hoşunuza gidecek.

Herkese Merhaba! Bu videoda çok tatlı ve çok kolay bir geri dönüşüm projesi yaptım. Tuvalet kağıdı rulosundan kuzu yapımı, eminim çok hoşunuza gidecek. Malzemeler: Tuvalet kağıdı rulosu, sıvı yapıştırıcı, pamuk, kürdan veya çöp şiş, hareketli göz, siyah keçe, siyah keçeli kalem,süslemek için; çıngırak ve fiyonk. Hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler canlarım????

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Trump'tan Dikkat Çeken Yeni Zelanda Açıklaması! Terör Kelimesini Kullanmadı

Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi

Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı