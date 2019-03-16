Son Dakika Haberleri: Kağıt Rulodan Kuzu Yapımı! / Geri Dönüşüm / Dıy Toilet Paper Roll Sheep

Kağıt Rulodan Kuzu Yapımı! / Geri Dönüşüm / Dıy Toilet Paper Roll Sheep

2 saat önce

Herkese Merhaba! Bu videoda çok tatlı ve çok kolay bir geri dönüşüm projesi yaptım. Tuvalet kağıdı rulosundan kuzu yapımı, eminim çok hoşunuza gidecek.

Herkese Merhaba! Bu videoda çok tatlı ve çok kolay bir geri dönüşüm projesi yaptım. Tuvalet kağıdı rulosundan kuzu yapımı, eminim çok hoşunuza gidecek. Malzemeler: Tuvalet kağıdı rulosu, sıvı yapıştırıcı, pamuk, kürdan veya çöp şiş, hareketli göz, siyah keçe, siyah keçeli kalem,süslemek için; çıngırak ve fiyonk. Hepinizi çok seviyorum, iyi seyirler canlarım????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:21 Kaynak: Youtube

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