Kağıt sanayicilerinden "ham madde ihtiyacı" açıklaması

Atık Kağıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) Başkanı Mustafa Saral, "Hurda kağıtta ham madde ihtiyacı yıllık 4 milyon ton seviyesinde ama yurt içinde toplanan hurda kağıt miktarı 3,3 milyon ton düzeyinde. Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu ham maddeyi ithalatla karşılamak zorunda. Durum böyleyken, hurda kağıt ithalatına sınırlama getirilmesi konuşuluyor. Böyle bir önerinin hayata geçirilmesi halinde kağıt sanayisinde çarklar durma noktasına gelebilir." dedi.

Saral, AGED yöneticileriyle beraber bir basın toplantısı düzenleyerek sektörün sorun ve taleplerini sıraladı.

Hurda kağıdı dönüştürerek katma değer yaratan kağıt sanayisinin ham madde akışının bugünlerde tartışma konusu olduğunu hatırlatan Saral, "Hurda kağıtta ham madde ihtiyacı yıllık 4 milyon ton seviyesinde ama yurt içinde toplanan hurda kağıt miktarı 3,3 milyon ton düzeyinde. Sanayicimiz ihtiyaç duyduğu ham maddeyi ithalatla karşılamak zorunda. Durum böyleyken, hurda kağıt ithalatına sınırlama getirilmesi konuşuluyor. Böyle bir önerinin hayata geçirilmesi halinde 10 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip ve katma değer üreten kağıt sanayisinde çarklar durma noktasına gelebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin kağıt sektöründe dünyanın öncü ülkelerinden olduğunu belirten Saral, "Yurt içinden ve yurt dışından hurda kağıdı ham madde olarak değerlendirip üretim yapıyoruz. Türkiye'de birçok sektör küçülürken biz yüzde 7 büyüdük. 1 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyoruz. İdareden destek veya teşvik beklentimiz yok. Sadece ham maddemiz olan hurda kağıdı temin etmemize engel olunmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Sektör büyüdükçe ham madde ihtiyacı artıyor"

Saral, son yıllardaki küresel ekonomik etkilerin birçok sektörü küçülttüğünü anımsatarak, Türkiye kağıt geri dönüşüm sanayisinin ise kendi alanında liderliğe koştuğunu kaydetti.

Saral sektörün ekonomik çıktıları ve istihdamı hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de birçok sektör küçülürken biz hızla büyümeye devam ediyoruz. Son açılan fabrikalarla birlikte Türkiye'de bir milyon kişiye istihdam sağlar hale geldik. Biz yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz ve ülkemize olan katkımızı artıracağız. Büyüyen her sektör, ham madde ihtiyacı duyar. Biz ham madde ihtiyacımızın yüzde 80'ini iç piyasada toplanan hurda kağıttan karşılıyoruz. Geri kalan yüzde 20'sini ithal ediyoruz.

Sektör büyüdükçe ham madde ihtiyacı da artıyor. Biz daha çok istihdam sağlamak için ve ülkemizi bu alanda dünya lideri yapmak için ihtiyacımız olan ham maddeyi nereden karşılayacağız?"

"İdare kolayca denetleyebilir"

Saral, Avrupa'dan "çöp ithal edildiğine" dair haberlere tepki göstererek, "Diğer sektörleri bilmem ama biz kağıt sanayicileri olarak çöp ithal etmiyoruz, ham madde ithal ediyoruz. Gelen kağıt haberlerde anlatıldığı gibi çöp değil, çok temiz, kullanıma hazır kağıt. Türkiye'de 18 kağıt geri dönüşüm fabrikası bulunuyor. Dolayısıyla, idare bu durumu kolayca denetleyebilir. Bütün kağıt fabrikaları, emisyon, gürültü, su analizi gibi birçok konuda zaten düzenli olarak denetleniyor. Bunun böyle olmadığını düşünen varsa gelsin fabrikalarımızı kontrol etsin, yerinde görsün. Tertemiz üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kağıdın yapısı itibarıyla doğada sonsuza kadar kalan bir emtia olmadığını, çevre dostu bir ürün olduğunu hatırlatan Mustafa Saral, şöyle devam etti:

"Hiçbir sanayici de çöpe atacağı bir ham maddeye para ödemez. Bu ticaretin de ruhuna aykırı. Yani ithal ettiğimiz her ham madde, ürün haline gelerek ihraç ediliyor. Aldığımızdan daha fazlasını ihraç ediyoruz. Sadece 2018'de 725 bin ton hurda kağıt ithalatına karşın 868 bin ton kağıt mamul ihraç ettik.

Türkiye yıllardır çeşitli sektörlerde ham madde olarak gönderdiği ürünleri işlenmiş olarak geri aldı ve hepimiz bundan şikayet ettik. Şimdi ne güzel ki bir sektör ham madde olarak aldığını, değerli ürün haline getirerek geri satıyor. Sektörün yaptığı bu ticaret hem ülkemiz için hem de dünya için geri dönüşümün önemli bir parçası. Hem milli menfaatler için hem de çevresel etkiler için herkesin bu sektörün yanında olması gerekiyor."

"Sokak toplayıcıları meslek erbabı olarak tanınsın"

AGED Genel Sekreteri Osman Kaytan da, sokak toplayıcılarının geri dönüşüm ekosistemine hizmet ettiğini belirterek, bu toplayıcılardan fiş veya fatura alamadıkları için doğrudan alım yapamadıklarını söyledi.

Sokak toplayıcılarının emeğinin karşılığını alabilmesi için fabrikalara doğrudan satış yapabilmesi gerektiğini anlatan Kaytan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu konu hakkında görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kaytan şöyle konuştu:

"Biz sokak kağıt toplayıcılarının yasal bir zemine kavuşmasını, meslek erbabı olarak kamu tarafından tanımlanmalarını istiyoruz. Zaman zaman sokak toplayıcıları işsiz kalacak diye haberler çıkıyor. Kağıt sektörünün varlığı onların iş teminatıdır. Geri dönüşüme omuz veren herkes bizim için değerlidir. Biz sokak toplayıcılarının emekçi insanlar olduğunu biliyoruz ve onların daha iyi şartlarda yaşaması için daha iyi para kazanmalarını arzuluyoruz.

Sokak toplayıcılarının topladıkları hurdaları, pazarda serbestçe ve doğrudan satabilmelerine imkan sağlayan yasal alt yapının bir an önce hazırlanması gerekmektedir. Ancak bu durumda sokak toplayıcıları rekabet edebilecek hale gelecek ve hak ettiklerinin karşılığını kazanabileceklerdir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız bir görüşme var, bunun sonuçlarından umutluyuz."