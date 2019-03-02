Son Dakika Haberleri: Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu

1 saat önce

Adana'da 6 yaşındaki Aziz'in boyundan büyük kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuması yürek burktu.

Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu, System.String[]
Adana'da 6 yaşındaki Aziz'in boyundan büyük kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuması yürek burktu.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesinde bir durağın arkasında, kağıt toplama arabasını yastık yaparak kaldırımda uyuyan, 6 yaşlarındaki küçük çocuk vatandaşların dikkatini çekti. Çevredeki vatandaşlar tarafından uyandırılan küçük çocuk, kendisine sorulan sorulara yanıt veremedi ancak isminin Aziz olduğunu söyledi. Vatandaşların, Bu kağıt toplama arabasını kullanamayacak kadar küçüksün, kimsen yok mu diye sorması üzerine küçük çocuk babasının şişe toplamaya gittiğini söyledi. Kadın, kışın ortasında kaldırımda uyuyan çocuğa bir miktar harçlık verdikten sonra yoluna devam ederken, küçük çocuk nerede yaşadığına, babasının nerede şişe topladığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:55 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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